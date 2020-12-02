Омбудсмен дав пояснення про мову обслуговування у кав'ярнях чи супермаркетах з січня

“З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів — українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної“, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою”, — зазначає він.

За словами мовного омбудсмена, у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б не був споживач — обслуговування має бути українською.

“Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою”, — додав Кремінь.

"У разі порушення твоїх прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайся до Уповноваженого із захисту державної мови", - додав мовний омбсудсмен.

Нагадаємо, раніше Кремінь заявляв, що з переходом навчання на дистанційну форму, скарг про порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині застосування державної мови в освітньому процесі побільшало.