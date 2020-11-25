Мовний омбудсмен скаржиться на недотримання педагогами вимог щодо навчання українською
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. З переходом навчання на дистанційну форму, скарг про порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині застосування державної мови в освітньому процесі побільшало. Про це у Facebook написав Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь, передає УНН.
“До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови почала надходити значно більша кількість скарг щодо порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині застосування державної мови в освітньому процесі. На жаль, із переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання, кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов'язано як із відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями закладів освіти, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства”, - написав Кремінь.
Він нагадав, що відповідно до статті 21 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” мовою освітнього процесу на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти в закладах освіти є державна мова.
Також Кремінь звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти.
З його слів, на сьогодні більшість педагогічних та соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою.
Як повідомляв УНН, раніше Кремінь заявляв, що у столиці велика кількість критики на мову викладання в школах та позашкільних закладах освіти.