У Києві велика кількість критики на мову викладання в школах - мовний омбудсмен

"Ми щиро сподіваємося на найближчу зустріч з очільником української столиці, з яким ми б хотіли провести досить плідну і важливу зустріч. Вона буде полягати у розборі тієї проблематики, яку ми помітили за результатами десятків звернень. Бо, підкреслю ще раз: величезна кількість звернень і критики на мову навчання стосується закладів освіти міста Києва. Разом із тим є якісь шляхи у розв'язанні цієї проблеми", - сказав Кремінь.

Також, Кремінь відзначив, що ще більшою мірою російська мова використовується в закладах позашкільної освіти. Це стосується музичних шкіл, ДЮСШ та гурткової роботи.

“Така частка нарікань є особливо помітною. А тому одна з громадських ініціатив, яка розпочинатиметься 9 листопада: крім контролю, крім захисту, органи місцевого самоврядування та органи управління освітою повинні подбати про створення кращих умов", - наголосив Кремінь.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен заявив, що країні потрібні єдині державні курси української.