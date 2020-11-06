В Киеве большое количество критики языка преподавания в школах - языковой омбудсмен

"Мы искренне надеемся на ближайшую встречу с главой украинской столицы, с которым мы бы хотели провести достаточно плодотворную и важную встречу. Она будет заключаться в разборе той проблематики, которую мы заметили по результатам десятков обращений. Потому, подчеркну еще раз: огромное количество обращений и критики языка обучения касается учебных заведений города Киева. Вместе с тем есть какие-то пути в решении этой проблемы", - сказал Креминь.

Также, Креминь отметил, что еще в большей степени русский язык используется в заведениях внешкольного образования. Это касается музыкальных школ, ДЮСШ и кружковой работы.

"Такая доля нареканий является особенно заметной. Поэтому одна из общественных инициатив, которая будет начинаться 9 ноября: помимо контроля, кроме защиты, органы местного самоуправления и органы управления образованием должны позаботиться о создании лучших условий", - подчеркнул Креминь.

Напомним, ранее языковой омбудсмен заявил, что стране нужны единые государственные курсы украинского.