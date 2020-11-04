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Мовний омбудсмен заявив, що країні потрібні єдині державні курси української

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що країні потрібні єдині державні курси української, а також порадив поки брати за основу діючі безкоштовні, які ініціювали волонтери та активісти. Про це він сказав в інтерв’ю UA: Українське радіо, передає УНН.

“Такі курси (безкоштовні курси із вивчення української мови — ред.) в Україні є і це ініціатива волонтерів, громадських активістів, окремих організацій, які поставили собі за основу підвищення рівня володіння українською мовою в Україні. Тому є два шляхи, або взяти за основу цих безкоштовних курсів вже наявні, або розробити нові...Мені здається, що оцей брак єдиних державних курсів, які б відповідали національним стандартам державної мови — це відсутність українського народу розуміння того який буде подальший наступний крок”, — розповів Кремінь.

За його словами, Офіс Уповноваженого із захисту державної мови чудово розуміє, що питання іспитів на рівень володіння державною мовою для майбутніх чиновників й рівень підготовки до складання ЗНО випускниками закладів освіти — це речі, які перебувають на одному інтелектуальному, мовному полі.

“Але шляхи їх розв’язання абсолютно різні, тобто ми маємо ЗНО, але не маємо єдиних державних стандартів, якими можна було послуговуватися в тому числі в єдиній уніфікованій системі, тому я сподіваюся, що і курси будуть...Якщо ці курси, за розробку яких мало відповідати Міністерство культури та інформаційної політики не розробляє якусь нову парадигму, беріть за основу діючі безкоштовні курси й нехай вони працюють”, — сказав Кремінь.

Нагадаємо, Кремінь заявляв, що українське мовне законодавство передбачає відкриття безкоштовних курсів із вивчення української мови.

Як повідомляв Кремінь, кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови.

Зазначимо, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

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