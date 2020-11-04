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Языковой омбудсмен заявил, что стране нужны единые государственные курсы украинского

Языковой омбудсмен заявил, что стране нужны единые государственные курсы украинского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что стране нужны единые государственные курсы украинского, а также посоветовал пока брать за основу действующие бесплатные, которые инициировали волонтеры и активисты. Об этом он сказал в интервью UA: Украинское радио, передает УНН.

"Такие курсы (бесплатные курсы по изучению украинского языка - ред.) в Украине и это инициатива волонтеров, общественных активистов, отдельных организаций, которые поставили себе за основу повышение уровня владения украинским языком в Украине. Поэтому есть два пути, или взять за основу этих бесплатных курсов уже имеющиеся, или разработать новые ... Мне кажется, что этот недостаток единых государственных курсов, соответствующих национальным стандартам государственного языка - это отсутствие у украинского народа понимания того, какой будет следующий шаг", - рассказал Кремень.

По его словам, Офис Уполномоченного по защите государственного языка прекрасно понимает, что вопрос экзаменов на уровень владения государственным языком для будущих чиновников и уровень подготовки к сдаче ВНО выпускниками учебных заведений - это вещи, которые находятся на одном интеллектуальном, языковом поле.

"Но пути их решения совершенно разные, то есть мы имеем ВНО, но не имеем единых государственных стандартов, которыми можно было пользоваться, в том числе, в единой унифицированной системе, поэтому я надеюсь, что и курсы будут ... Если эти курсы, за разработку которых должно было отвечать Министерство культуры и информационной политики не разрабатывает какую-то новую парадигму, берите за основу действующие бесплатные курсы и пусть они работают", - сказал Кремень.

Напомним, Кремень заявлял, что украинское языковое законодательство предусматривает открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка.

Как сообщал Кремень, каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.

Отметим, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

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