Мовний омбудсмен пояснив, для кого іспит на рівень володіння українською буде обов’язковим

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови. Про це в ефірі телеканалу “Рада” сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.

Кремінь нагадав, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

“Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, Уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті. Якщо є намір претендувати на якісь посади, або — готуйтесь, тренуйтесь, наймайте вчителів, або — вибачайте, як-то кажуть”, — зазначив Кремінь.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 3 листопада, розглядала справу за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону про українську мову, однак, не ухвалила рішенні і продовжить його розгляд на одному з наступних засідань.

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