Языковой омбудсмен объяснил, для кого экзамен на уровень владения украинским будет обязательным
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.
Кремень напомнил, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене. Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей или - извините, как говорится", - отметил Кремень.
Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины 3 ноября рассматривала дело по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности закона об украинском языке, однако, не приняла решения и продолжит его рассмотрение на одном из следующих заседаний.