КСУ не ухвалив сьогодні рішення щодо закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 3 листопада, розглядала справу за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону про українську мову, однак, не ухвалила рішенні і продовжить його розгляд на одному з наступних засідань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.
“Велика палата Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної“. Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, Конституційний суд України у вівторок, 3 листопада, у закритому режимі планує продовжити розгляд справи щодо мовного закону.
Зазначимо, що розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.
Як повідомлялося, автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.
Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що “ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності”.
Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що не може коментувати можливі рішення щодо закону про мову, утім, на його думку, там "немає особливих проблем".