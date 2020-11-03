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Тупицький заявив, що "особливих проблем" у питанні мовного закону немає

Тупицький заявив, що "особливих проблем" у питанні мовного закону немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що не може коментувати можливі рішення щодо закону про мову, утім, на його думку, там "немає особливих проблем". Про це він заявив під час свого брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Що стосується мови, я як суддя Конституційного Суду, якщо я зараз скажу, яке буде рішення або як голосувалося за основу, то я повинен буду написати самовідвід і вийти із справи. Але я скажу одне, щоб люди почули: напевно, "трудно“ уявити, що у неконституційний спосіб Конституційний Суд буде проти народу України, а не буде старатися покращити питання національності, культури, мови українського народу. Для розуміння скажу, що нема там особливих проблем”, — заявив Тупицький.

Також голова КСУ зазначив, що є “ще один законопроект”, який повністю урегулює мовне питання.

“Є питання національних меншин, але парламентарі краще мене знають, що на черзі там прийняття ще одного закону, який взагалі урегулює це питання. Чого хвилюється ОПЗЖ? Тому що, можливо, той другий закон, який урегулював ці питання, він чогось не приймається. І ось це все, що відбувається навколо цього”, — підсумував голова КСУ.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Конституційний Суд 3 листопада мав повернутися до розгляду справи щодо закону про мову.

Українські Національні Новини

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