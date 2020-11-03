Тупицкий заявил, что "особых проблем" в вопросе языкового закона нет

"Что касается языка, я как судья Конституционного Суда, если я сейчас скажу, какое будет решение или как голосовалось за основу, то я должен буду написать самоотвод и выйти из дела. Но я скажу одно, чтобы люди услышали: наверное, "трудно" представить, что неконституционным способом Конституционный Суд будет против народа Украины, а не будет стараться улучшить вопрос национальности, культуры, языка украинского народа. Для понимания скажу, что нет там особых проблем", - заявил Тупицкий.

Также председатель КСУ отметил, что есть "еще один законопроект", который полностью урегулирует языковой вопрос.

"Есть вопросы национальных меньшинств, но парламентарии лучше меня знают, что на очереди там принятие еще одного закона, который вообще урегулирует этот вопрос. Почему волнуется ОПЗЖ? Потому что, возможно, тот второй закон, который урегулировал эти вопросы, он почему-то не принимается. И вот это все, что происходит вокруг этого", - подытожил председатель КСУ.

Напомним, УНН сообщал, что Конституционный Суд 3 ноября должен был вернуться к рассмотрению дела по закону о языке.