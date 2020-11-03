КСУ не принял сегодня решение по закону о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 3 ноября, рассматривала дело по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности закона об украинском языке, однако, не приняла решения и продолжит его рассмотрение на одном из следующих заседаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, Конституционный суд Украины во вторник, 3 ноября, в закрытом режиме планирует продолжить рассмотрение дела относительно языкового закона.
Отметим, что рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.
Как сообщалось, авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию российского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.
Также субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".
Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не может комментировать возможные решения по закону о языке, впрочем, по его мнению, там "нет особых проблем".