Мовний омбудсмен нагадав депутатам місцевих рад, якою мовою потрібно говорити

“На чергових місцевих виборах громадяни України обрали депутатів сільських, селищних, міських, обласних рад та сільських, селищних і міських голів. “Напередодні Дня місцевого самоврядування хотів би привітати новообраних представників та побажати плідної праці на благо України. Надзвичайно важливо, щоб з моменту початку виконання своїх обов’язків новообрані органи місцевого самоврядування, міські голови, голови ОТГ, секретарі місцевих рад, депутати та працівники апаратів місцевих рад та виконкомів дотримувались українського законодавства, зокрема, Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“. Враховуючи публічну інформацію, неодноразові звернення та скарги громадян, які надходять до Секретаріату Уповноваженого, хотів би ще раз наголосити, що, відповідно до статті 12 Закону, робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу та діловодства, є державна мова. Тому звертаюся до депутатів рад усіх рівнів неухильно виконувати мовне законодавство”, — заявив Кремінь.

Посадовець нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.



“Тож, закликаю представників місцевої влади України від Львівщини до Луганщини, від Харківщини до Херсонщини, від Миколаївщини до Чернігівщини забезпечити імплементацію цієї норми та мовного законодавства в цілому на підприємствах, в торговельних мережах, в установах та організаціях комунальної форми власності”, — зазначив омбудсмен.

“Важливо сприяти опануванню державною мовою громадянами України, створювати умови для поліпшення якості викладання в закладах освіти, відкривати курси з вивчення української мови, в тому числі за професійним спрямуванням, підтримувати книговидання і книгорозповсюдження, заохочувати заклади культури та мистецтва”, — написав він.



Додамо, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що в умовах гібридної війни боротьба за українську Незалежність триває, адже ворог не полишає підступних спроб, засіваючи брехню і ворожнечу, здійснити реванш і на мовному фронті.



Днями омбудсмен дав пояснення про мову обслуговування у кав’ярнях чи супермаркетах з січня.