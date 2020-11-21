Кремінь заявив про спроби здійснити реванш на мовному фронті

“Освячений боротьбою за вільну, демократичну, успішну державу День Гідності та Свободи став для всього цивілізованого світу еталоном мужності, жертовності, незламності відданих чину перемоги українців. Відколи 21 листопада 2013 року на Євромайдани своїх міст вийшли мільйони, ми по-справжньому зуміли переламати хід історії, об’єднавшись у доленосній боротьбі за людську гідність, національну ідентичність, цивілізаційний вибір. Витримавши іспит новітнього часу на Майдані, який став для нас місцем сили, переконань, героїзму, ми ще довго триматимемо зброю напоготові”, — зазначив він.

За його словами, в умовах гібридної війни боротьба за українську Незалежність триває, адже ворог не полишає підступних спроб, засіваючи брехню і ворожнечу, здійснити реванш і на мовному фронті.

“Переконаний: лише разом, підтримуючи боєздатність армії, плекаючи талановиту молодь, розбудовуючи вільну державу, ми забезпечуємо і розвиток державної мови та її функціонування в усіх сферах життя. Вічна пам’ять полеглим Героям Небесної Сотні, захисникам України. Слава Україні!”, — додав Кремінь.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.