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Кремень заявил о попытках осуществить реванш на языковом фронте

Кремень заявил о попытках осуществить реванш на языковом фронте

Киев  •  УНН

 • 20278 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В условиях гибридной войны борьба за украинскую независимость продолжается, ведь враг не оставляет коварных попыток, засевая ложь и вражду, осуществить реванш и на языковом фронте. Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Освященный борьбой за свободную, демократическую, успешную государство День Достоинства и Свободы стал для всего цивилизованного мира эталоном мужества, жертвенности, несокрушимости преданных чина победы украинцев. С тех пор 21 ноября 2013 года на Евромайданы своих городов вышли миллионы, мы по-настоящему сумели переломить ход истории, объединившись в судьбоносной борьбе за человеческое достоинство, национальную идентичность, цивилизационный выбор. Выдержав экзамен новейшего времени на Майдане, который стал для нас местом силы, убеждений, героизма, мы еще долго будем держать оружие наготове", - отметил он.

По его словам, в условиях гибридной войны борьба за украинскую независимость продолжается, ведь враг не оставляет коварных попыток, засевая ложь и вражду, осуществить реванш и на языковом фронте.

"Убежден: только вместе, поддерживая боеспособность армии, лелея талантливую молодежь, развивая свободное государство, мы обеспечиваем и развитие государственного языка и его функционирования во всех сферах жизни. Вечная память павшим Героям Небесной Сотни, защитникам Украины. Слава Украине!" - добавил Кремень.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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