Мощный взрыв произошел на НПЗ в США, жителям приказали оставаться в укрытии

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

На заводе в Порт-Артуре произошел взрыв, вызвавший пожар и сильное задымление. Пострадавших нет, жителей призвали оставаться дома из-за выбросов.

В США на нефтеперерабатывающем заводе недалеко от побережья Техаса в понедельник произошел мощный взрыв, в результате которого в воздух поднялись клубы дыма, а жители близлежащих районов были вынуждены оставаться дома, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре, примерно в 145 километрах к востоку от Хьюстона, никто не пострадал, сообщила мэр Шарлотта М. Мозес. Она призвала жителей западной части города оставаться дома, заявив, что пожарные прибыли на место.

"Да, произошел взрыв, но с нами все в порядке; все в порядке, - сказала она. - Они пытаются как можно быстрее потушить пожар".

На фотографиях и видео, опубликованных в интернете, видно большое облако дыма и пламя, вырывающееся из нефтеперерабатывающего завода. Некоторые жители сообщили, что слышали громкий взрыв и видели, как дрожали их окна.

"В целях вашей безопасности, пожалуйста, оставайтесь на месте, пока сотрудники экстренных служб не дадут сигнал "Отбой тревоги", - говорится в сообщении администрации города Порт-Артур на странице в Facebook.

Член законодательного собрания штата Техас Кристиан Мануэль сообщил в сообщении в социальных сетях, что комиссия по качеству окружающей среды Техаса прибыла на нефтеперерабатывающий завод с оборудованием для мониторинга воздуха и работает с местными и штатными партнерами.

Он призвал жителей близлежащих домов оставаться дома.

"Пожалуйста, ограничьте активность на открытом воздухе, держите окна и двери закрытыми и следуйте указаниям местных властей", - сказал он.

Как пишет NY Post, один из жителей с места происшествия рассказал 12News, что вся территория пахла тухлыми яйцами - запахом, который обычно ассоциируется с серой.

Шериф округа Джефферсон Зена Стивенс предположила, что взрыв может быть связан с неисправностью отопительного агрегата на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает издание.

На вечер понедельника сообщений о пострадавших не поступало. Представитель Valero Energy Corporation сообщил, что весь персонал на нефтеперерабатывающем заводе находится в безопасности.

Дополнение

Взрыв произошел на фоне резкого роста цен на бензин, вызванного неопределенностью относительно мировых поставок нефти из-за войны с Ираном.

По данным веб-сайта Valero, на заводе работает около 770 сотрудников, и он может перерабатывать около 435 000 баррелей нефти в день. Завод перерабатывает тяжелую сернистую нефть в бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

