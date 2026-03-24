Потужний вибух стався на НПЗ у США, жителям наказали залишатися в укритті

У США на нафтопереробному заводі неподалік узбережжя Техасу у понеділок стався потужний вибух, внаслідок якого в повітря піднялися клуби диму, а жителі прилеглих районів були змушені залишатися вдома, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Внаслідок вибуху на нафтопереробному заводі Valero у Порт-Артурі, приблизно за 145 кілометрів на схід від Г'юстона, ніхто не постраждав, повідомила мер Шарлотта М. Мозес. Вона закликала жителів західної частини міста залишатися вдома, заявивши, що пожежники прибули на місце.

"Так, стався вибух, але з нами все гаразд; все гаразд, - сказала вона. - Вони намагаються якнайшвидше загасити пожежу".

На фотографіях і відео, опублікованих в інтернеті, видно велику хмару диму і полум'я, що виривається з нафтопереробного заводу. Деякі жителі повідомили, що чули гучний вибух і бачили, як тремтіли їхні вікна.

"З метою вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на місці, поки співробітники екстрених служб не дадуть сигнал "Відбою тривоги", - ідеться у повідомленні адміністрації міста Порт-Артур на сторінці у Facebook.

Член законодавчих зборів штату Техас Крістіан Мануель повідомив у повідомленні у соціальних мережах, що комісія з якості довкілля Техасу прибула на нафтопереробний завод з обладнанням для моніторингу повітря та працює з місцевими та штатними партнерами.

Він закликав жителів довколишніх будинків залишатися вдома.

"Будь ласка, обмежте активність на відкритому повітрі, тримайте вікна та двері зачиненими і дотримуйтесь вказівок місцевої влади", - сказав він.

Як пише NY Post, один з жителів з місця події розповів 12News, що вся територія тхнула тухлими яйцями - запахом, який зазвичай асоціюється з сіркою.

Шериф округу Джефферсон Зена Стівенс припустила, що вибух може бути пов'язаний із несправністю опалювального агрегату на нафтопереробному заводі, повідомляє видання.

На вечір понеділка повідомлень про постраждалих не надходило. Представник Valero Energy Corporation повідомив, що весь персонал на нафтопереробному заводі перебуває у безпеці.

Доповнення

Вибух стався на тлі різкого зростання цін на бензин, викликаного невизначеністю щодо світових поставок нафти через війну з Іраном.

За даними вебсайту Valero, на заводі працює близько 770 співробітників, і він може переробляти близько 435 000 барелів нафти на день. Завод переробляє важку сірчисту нафту на бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо.