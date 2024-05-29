Мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке: над городом поднимаются клубы дыма

В институте Шалимова рассказали о правах доноров

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова сообщили, что количество операций по пересадке органов от живых доноров в Украине сокращается и сейчас составляет менее 40% от всех операций по пересадке, поскольку активно внедряется и популяризируется механизм посмертного донорства.