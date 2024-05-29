Потужний вибух пролунав в окупованому Донецьку: над містом піднімаються клуби диму
Київ • УНН
Сильний вибух прогримів в Київському районі окупованого Донецька, в результаті чого над містом піднялися клуби диму, повідомляють місцеві і російські Telegram-канали.
В окупованому Донецьку пролунав сильний вибух. Місцеві та російські Telegram-канали повідомляють про клуби диму, що піднімаються над містом, передає УНН.
У Київському районі окупованого Донецька сильний вибух, над містом піднімаються клуби диму - йдеться у повідомленні.
Крім того пабліки повідомляють, що за попередніми даними є потерпілі. Їх кількість не відомо. Окупанти наразі інформацію про вибухи в Донецьку не коментували.