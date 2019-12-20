Моряки ВМС смогут получить статус УБД: Рада приняла закон

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект о социальной защите ветеранов войны - то есть военнослужащие Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины получили право на получение статуса участника боевых действий. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №1197 о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий предусматривает усиление социальной защиты военнослужащих, в том числе путем установления правовых оснований для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Также, законопроектом предусматривается перерасчет денежного обеспечения военнослужащих других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.

По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит равенство прав военнослужащих на надлежащее денежное довольствие.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

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