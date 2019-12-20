Моряки ВМС зможуть отримати статус УБД: Рада ухвалила закон

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект щодо соціального захисту ветеранів війни - тобто військовослужбовці Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України отримали право на отримання статусу учасника бойових дій. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №1197 про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців, зокрема шляхом встановлення правових підстав для проведення перерахунку грошового забезпечення сім’ям тих військовослужбовців Збройних Сил України.

Також, законопроектом передбачається перерахунок грошового забезпечення військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення забезпечить рівність прав військовослужбовців на належне грошове забезпечення.

Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.

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