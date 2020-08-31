Морская администрация стремится обсудить с общественностью новые услуги для моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Морская администрация, на которую недавно решением Правительства возложили задачу по созданию новой системы подготовки и дипломирования моряков, обратилась к общественности с предложением обсудить новые услуги для украинских моряков, сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы морского и речного транспорта Украины.
"Морская администрация приглашает к диалогу, к сотрудничеству специалистов, профессионалов, всех неравнодушных по развитию морской отрасли, все морское сообщество, общественность с целью предоставления конструктивных предложений, своих видений для совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения предоставления качественных услуг украинским морякам. Нам интересно ваше мнение! Всегда готовы выслушать конструктивные видение, предложения и готовы к сотрудничеству и диалогу", - отметили в Морской администрации.
Вместе с общественностью Морская администрация настроена на искоренение коррупции и внедрение эффективных реформ в сфере морской отрасли.
Ранее УНН писал, что ликвидировав Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков, Министерство инфраструктуры прекратило коррупционные потоки, которые процветали внутри органа последние 15 лет.