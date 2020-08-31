Морська адміністрація прагне обговорити з громадськістю нові послуги для моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Морська адміністрація, на яку нещодавно рішенням Уряду поклали завдання зі створення нової системи підготовки та дипломування моряків, звернулась до громадськості з пропозицією обговорити нові послуги для українських моряків, повідомляє УНН з посилання на сайт Державної служби морського та річкового транспорту України.
“Морська адміністрація запрошує до діалогу, до співпраці фахівців, професіоналів, всіх небайдужих щодо розвитку морської галузі, всю морську спільноту, громадськість з метою надання конструктивних пропозицій, своїх бачень для удосконалення нормативно-правової бази задля забезпечення надання якісних послуг українським морякам. Нам цікава ваша думка! Завжди готові вислухати конструктивні бачення, пропозиції та готові до співпраці й діалогу”, — зазначили у Морській адміністрації.
Разом з громадськістю Морська адміністрація налаштована на викорінення корупції та впровадження ефективних реформ у сфері морської галузі.
Раніше УНН писав, що ліквідувавши Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, Міністерство інфраструктури припинило корупційні потоки, які процвітали всередині органу останні 15 років.