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Експерт розповів, як одне рішення Мінінфраструктури позбавило 150 тис. моряків від хабарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Ліквідувавши Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, Міністерство інфраструктури припинило корупційні потоки, які процвітали всередині органу останні 15 років. Про це в коментарі УНН заявив колишній заступник міністра транспорту і зв'язку України Володимир Работньов.

Експерт розповів, як одне рішення Мінінфраструктури позбавило 150 тис. моряків від хабарів

Він нагадав, що Інспекцію створювали з метою включити Україну в так званий "Білий список" Міжнародної морської організації.

"Щоб наш диплом визнали у всьому світі. Для цього Інспекція і була потрібна, але вона цю роботу давно виконала. І все, що робила Інспекція останні 15 років, було пов'язано з великими корупційними потоками. Більш того, останні 15 років Інспекція існувала незаконно - вона не мала права надавати послуги від імені держави, оскільки це може робити тільки держорган, яким Інспекція не була ", - говорить Работньов.

Експерт каже, що купити диплом моряка через Інспекцію не становило жодних проблем.

"У нас 150 тис. Моряків, тобто 150 тис. Українських сімей годуються з моря і флоту. Уявіть собі, що 150 тис. Осіб отримують дипломи за хабарі. Кожні п'ять років - так часто морякам потрібно підтверджувати свій диплом. Об'єм цього господарства - це вагома частка ВВП України, і продовжувати обслуговувати моряків такими інспекції абсолютно не в інтересах України. Тому я вважаю, що ліквідація інспекції - це державний крок. я сподіваюся на те, що процес підготовки моряків спроститься", - додав Работньов.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій інформував, що це тільки перший крок до спрощення системи підготовки та дипломування моряків. Він, зокрема, передбачає впровадження зручних цифрових сервісів, зокрема, електронного кабінету моряка https://sea.e-transport.gov.ua.

"Це дозволить виключити корупцію, а також звільнить моряків від посередників і необхідності особистої присутності", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України ліквідував Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

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