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Эксперт рассказал, как одно решение Мининфраструктуры избавило 150 тыс. моряков от взяток

Киев • УНН

 • 22255 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Ликвидировав Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков, Министерство инфраструктуры прекратило коррупционные потоки, которые процветали внутри органа последние 15 лет. Об этом в комментарии УНН заявил бывший заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир Работнев.

Эксперт рассказал, как одно решение Мининфраструктуры избавило 150 тыс. моряков от взяток

Он напомнил, что Инспекцию создавали с целью включить Украину в так называемый "Белый список" Международной морской организации.

"Чтобы наш диплом признали во всем мире. Для этого Инспекция и была нужна, но она эту работу давно выполнила. И все, что делала Инспекция последние 15 лет, было связано с большими коррупционными потоками. Более того, последние 15 лет Инспекция существовала незаконно - она не имела права предоставлять услуги от имени государства, поскольку это может делать только госорган, которым Инспекция ни была", - говорит Работнев.

Эксперт говорит, что купить диплом моряка через Инспекцию не составляло труда.

"У нас 150 тыс. моряков, то есть 150 тыс. украинских семей кормятся с моря и флота. Представьте себе, что 150 тыс. человек получают дипломы за взятки. Каждые пять лет - так часто морякам нужно подтверждать свой диплом. Объем этого хозяйства - это весомая доля ВВП Украины, и продолжать обслуживать моряков такими инспекции совершенно не в интересах Украины. Поэтому я считаю, что ликвидация инспекции - это государственный шаг. Я надеюсь на то, что процесс подготовки моряков упростится", - добавил Работнев.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий информировал, что это только первый шаг к упрощению системы подготовки и дипломирования моряков. Он, в частности, предусматривает внедрение удобных цифровых сервисов, в частности, электронного кабинета моряка https://sea.e-transport.gov.ua.

"Это позволит исключить коррупцию, а также освободит моряков от посредников и необходимости личного присутствия", - подчеркнул министр.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины ликвидировал Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

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