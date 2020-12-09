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Монзуль заняла третье место в опросе, что определял лучших рефери мира 2020 среди женщин

Киев  •  УНН

 • 9804 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Эксперты и журналисты со всех континентов приняли участие в традиционном референдуме по определению лучшего арбитра 2020 года среди женщин, которые проводила IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

Поэтому, как и в 2019 году, уверенную победу в опросе получила француженка Стефани Фраппар. А украинка Екатерина Монзуль заняла третье место.

“Кроме матчей женских команд, в этом году Екатерина Монзуль отработала на соревнованиях среди мужчин — на игре Евро-2021 (U-21) Литва — Греция, проводила поединок Лиги наций Сан-Марино — Гибралтар и встреча Лиги Европы “Гент” — “Слован” , - напомнили в УАФ.

Арбитром ФИФА Екатерина Монзуль стала в 2004-м, а уже в сентябре следующего года дебютировала на международном уровне в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши.

“Постепенно Монзуль прошла путь до главного арбитра поединков финальных турниров (в том числе четвертьфиналов и полуфиналов) чемпионатов Европы и мира среди женских команд. Работала на Евро-2009, Евро-2013, Евро-2017, а также на ЧМ-2015 и ЧМ-2019. Отметим, что на премьерном для себя мундиале украинка судила финал, в котором сборная США победила Японию — 5:2. 2015 вообще можно считать знаковым в карьере харьковчанки, ведь в том году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшим арбитром мира среди женщин. Имеет Екатерина опыт судейства и на Олимпийских играх.

Так, на ОИ-2016 в Рио она проводила два поединка — между США и Новой Зеландией на групповом этапе и между Китаем и Германией в четвертьфинале”, — говорится в релизе ассоциации.

Кроме того, как известно, на международных клубных соревнованиях Монзуль начала работать параллельно с “повышением” в рамках украинского футбола. В 2010-2011 годах ее стали назначать на поединки первой лиги среди мужчин. Тогда же она начала выходить в качестве арбитра в поле на матче женской Лиги чемпионов. И уже через четыре года, в 2014-м, харьковчанка работала на финале ЛЧ между “Тюресо” и “Вольфсбургом” (3:4).

“В УПЛ, где арбитр работает с 2016 года, Монзуль считается одним из лучших арбитров, о чем свидетельствует ее график в 2020-м. Помимо прочего, при непосредственном участии харьковчанки в Украине с февраля внедрялась система VAR, Екатерине уже доверяли работать на топовых матчах “Шахтер” — “Динамо”, выводила она на поле в Харькове и финалистов Кубка Украины — “Динамо” и “Ворсклу”, — отметила в УАФ.

Как писал УНН, президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итог жеребьевки к ЧМ-2022. По его словам, Украина досталась одна из самых сложных отборочных групп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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