Монзуль посіла третє місце в опитуванні, що визначило найкращих рефері світу 2020 року серед жінок

Тож, як і у 2019-му році, упевнену перемогу в опитуванні здобула француженка Стефані Фраппар. А українка Катерина Монзуль посіла третє місце.

“Окрім матчів жіночих команд, цього року Катерина Монзуль відпрацювала на змаганнях серед чоловіків — на грі Євро-2021 (U-21) Литва — Греція, проводила поєдинок Ліги націй Сан-Марино — Гібралтар та зустріч Ліги Європи “Гент” — “Слован”, — нагадали в УАФ.

Арбітром ФІФА Катерина Монзуль стала у 2004-му, а вже у вересні наступного року дебютувала на міжнародному рівні в товариському матчі між жіночими збірними Фінляндії та Польщі.

“Поступово Монзуль пройшла шлях до головного арбітра поєдинків фінальних турнірів (у тому числі чвертьфіналів та півфіналів) чемпіонатів Європи та світу серед жіночих команд. Працювала на Євро-2009, Євро-2013, Євро-2017, а також на ЧС-2015 і ЧС-2019. Відзначимо, що на прем’єрному для себе мундіалі українка судила фінал, в якому збірна США перемогла Японію — 5:2. 2015 рік узагалі можна вважати знаковим у кар’єрі харків’янки, адже того року Міжнародна федерація футбольної історії і статистики назвала Монзуль найкращим арбітром світу серед жінок. Має Катерина досвід суддівства й на Олімпійських іграх.

Так, на ОІ-2016 у Ріо вона проводила два поєдинки — між США та Новою Зеландією на груповому етапі й між Китаєм та Німеччиною у чвертьфіналі”, — йдеться в релізі асоціації.

Крім того, як відомо, на міжнародних клубних змаганнях Монзуль почала працювати паралельно з “підвищенням” у межах українського футболу. У 2010–2011 роках її стали призначати на поєдинки першої ліги серед чоловіків. Тоді ж вона почала виходити в якості арбітра в полі на матчі жіночої Ліги чемпіонів. І вже за чотири роки, у 2014-му, харків’янка працювала на фіналі ЛЧ між “Тюресо” та “Вольфсбургом” (3:4).

“В УПЛ, де арбітр працює з 2016 року, Монзуль вважається одним із найкращих арбітрів, про що свідчить її графік у 2020-му. Окрім іншого, за безпосередньої участі харків’янки в Україні з лютого впроваджувалася система VAR, Катерині вже довіряли працювати на топових матчах „Шахтар“ — „Динамо“, виводила вона на поле в Харкові й фіналістів Кубку України — „Динамо“ та „Ворсклу“”, — зазначила в УАФ.

Як писав УНН, президент УАФ Андрій Павелко прокоментував підсумок жеребкування до ЧС-2022. За його словами, Україні дісталася одна з найбільш складних відбіркових груп.