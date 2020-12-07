Президент УАФ прокомментировал итог жеребьевки ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина попала в одну из самых сложных отборочных групп в квалификации к ЧМ-2022. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"... Чемпион мира Франция, в матчах с которой, я уверен, команда Андрея Шевченко будет максимально мотивирована, участник Евро-2020 - дисциплинированная Финляндия, которая недавно победила в товарищеском поединке ... французов, всегда непредсказуемые боснийцы и амбициозный Казахстан. Это будет сложный отбор, в котором сине-желтым придется приложить немало усилий, чтобы второй раз в истории попасть в финальную часть мирового первенства.
Верим в нашу сборную и будем поддерживать на пути к успеху", - написал он.
Как писал УНН, украинская сборная, которая была во второй корзине перед жеребьевкой, попала в группу D, где сыграют национальные команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.