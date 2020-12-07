Президент УАФ прокоментував підсумок жеребкування до ЧС-2022

"...Чемпіон світу Франція, в матчах з якою, я впевнений, команда Андрія Шевченка буде максимально мотивована, учасник Євро-2020 - дисциплінована Фінляндія, яка нещодавно перемогла в товариському поєдинку... французів, завжди непередбачувані боснійці і амбітний Казахстан. Це буде складний відбір, в якому синьо-жовтим доведеться докласти чимало зусиль, щоб вдруге в історії потрапити в фінальну частину світової першості.

Віримо в нашу збірну та будемо підтримувати на шляху до успіху", - написав він.

Як писав УНН, українська збірна, яка була у другому кошику перед жеребкуванням, потрапила до групи D, де зіграють національні команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини та Казахстану.