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Монастырский о покушении на Шефира: отработали 430 гектаров леса, оружие пока не нашли

Монастырский о покушении на Шефира: отработали 430 гектаров леса, оружие пока не нашли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя расследование покушения на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По словам Монастырского, правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено.

"Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", - сказал он.

Контекст

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают.

Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.

Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается.

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