Монастирський про замах на Шефіра: відпрацювали 430 гектарів лісу, зброю поки не знайшли

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За словами Монастирського, правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено.

"Розслідування триває. Сподіваюся, незабаром будуть результати", - сказав він.

Контекст

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машинапершого помічника Президента Сергія Шефіра.

В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.

Як стало відомо УНН, водій Сергія Шефіра під час замаху отримав вогнепальне поранення стегна та перелом стегнової кістки.

Як заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває.