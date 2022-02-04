Монастырский о ДТП с участием скандального нардепа: если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент

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"Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Если бы Трухин мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", — сказал министр на брифинге в ходе проведения тактико-специальных учений подразделений МВД.

Детали

Монастырский заявил также, что негативно относится к подобным обращениям и его окружение знает об этом.

Также министр заявил, что не видит оснований для собственной отставки на фоне скандала с нардепом.

“Не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, Президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки”, — подчеркнул он.

Контекст

На днях в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами “давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева на посту главы Государственного бюро расследований и увольнении.