ДБР зізналося, що не мало матеріалів щодо ДТП із Трухіним, оприлюднених ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, досі триває. Матеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було, пише УНН з посиланням на заяву ДБР.
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"Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває. Державне бюро розслідувань проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії. Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було", - йдеться в заяві.
Деталі
ДБР стверджує, що слідчі допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.
"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відеозаписи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", - заявили у відомстві.
Також, згідно з заявою, відео "буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому".
Контекст
Напередодні у ЗМІ з’явилося розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди.
На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.
Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.