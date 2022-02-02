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ГБР призналось, что не имело материалов по ДТП с Трухиным, обнародованных СМИ

ГБР призналось, что не имело материалов по ДТП с Трухиным, обнародованных СМИ

Киев • УНН

 • 25268 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, до сих пор продолжается. Материалов, обнародованных накануне журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было, пишет УНН со ссылкой на заявление ГБР.

Цитата

"Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, в настоящее время еще продолжается. Государственное бюро расследований проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия. Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было", - говорится в заявлении.

Детали

ГБР утверждает, что следователи допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам.

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", - заявили в ведомстве.

Также, согласно заявлению, видео "будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем".

Контекст

Накануне в СМИ появилось расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, а также видео якобы с места дтп.

На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес пойду", а потом обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, у нардепа были признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

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