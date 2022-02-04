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Монастирський про ДТП за участі скандального нардепа: якби Трухін мені зателефонував, то був би "посланий" у той самий момент

Монастирський про ДТП за участі скандального нардепа: якби Трухін мені зателефонував, то був би "посланий" у той самий момент

Київ • УНН

 • 20014 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Глава МВС Денис Монастирський заявив, що якби скандальний народний депутат Олександр Трухін йому подзвонив, то був би "посланий" у той самий момент. Про це міністр сказав журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "повирішувати". Якби Трухін мені зателефонував, то був би посланий у той самий момент", - сказав міністр на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС.

Деталі

Монастирський заявив також, що негативно ставиться до подібних звернень і його оточення знає про це.

Також міністр заявив, що не бачить підстав для власної відставки на тлі скандалу з нардепом.

"Не бачу підстав для своєї відставки. У мене є підтримка монобільшості, Президента, Уряду. У такому випадку Я не бачу підстав для відставки", — підкреслив він.

Контекст

Днями в ЗМІ з'явилося розслідування про ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця аварії. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп'яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна і прийняття відповідних процесуальних рішень відноситься до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі спроби представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності.

У ДБР заявили, що матеріалів, опублікованих журналістами, на момент виходу розслідування в розпорядженні слідства не було.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови Про звернення до Президента Про визнання незадовільної роботи Олександра Сухачова на посаді Голови Державного бюро розслідувань та звільнення.

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