Монастырский прибыл на место трагедии в Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прибыл на место трагедии в Кременчуг. Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
Детали
Глава ОВА опубликовал видео, на котором министр внутренних прибыл на место трагедии, и осматривает последствия ракетных обстрелов рашистов ТРЦ “Амстор”.
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Количество погибших в ТРЦ “Амстор” в Кременчуге увеличилось до 11. Двадцать один человек госпитализирован в медицинские учреждения, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.
Оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.