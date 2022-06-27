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13:44 • 24428 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 36440 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 41200 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 18554 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 54868 просмотра

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10:46 • 58017 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Монастырский прибыл на место трагедии в Кременчуге

Монастырский прибыл на место трагедии в Кременчуге

Киев • УНН

 • 145562 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прибыл на место трагедии в Кременчуг. Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.

Детали

Глава ОВА опубликовал видео, на котором министр внутренних прибыл на место трагедии, и осматривает последствия ракетных обстрелов рашистов ТРЦ “Амстор”.

Дополнение

Количество погибших в ТРЦ “Амстор” в Кременчуге увеличилось до 11. Двадцать один человек госпитализирован в медицинские учреждения, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

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