Монастирський прибув на місце трагедії у Кременчуці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прибув на місце трагедії до Кременчука. Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
Деталі
Очільник ОВА опублікував відео, на якому міністр внутрішніх прибув на місце трагедії, та оглядає наслідки ракетних обстрілів рашистів ТРЦ “Амстор”.
Доповнення
Кількість загиблих у ТРЦ “Амстор” у Кременчуку збільшилася до 11. Двадцять одну людину госпіталізовано до медичних закладів, 6 з них перебувають у важкому стані.
Окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.