Монастирський прибув на місце трагедії у Кременчуці

Деталі

Очільник ОВА опублікував відео, на якому міністр внутрішніх прибув на місце трагедії, та оглядає наслідки ракетних обстрілів рашистів ТРЦ “Амстор”.

Доповнення

Кількість загиблих у ТРЦ “Амстор” у Кременчуку збільшилася до 11. Двадцять одну людину госпіталізовано до медичних закладів, 6 з них перебувають у важкому стані.

Окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.