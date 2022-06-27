Обстріл ТРЦ Кременчука: госпіталізовано 21 людину, 6 у важкому стані

Деталі

Зокрема, 21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям.

Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука.

Доповнення

Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10.

Російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Як інформує ДСНС, станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ “Амстор” складає 10 300 кв. м. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки.