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Обстріл ТРЦ Кременчука: госпіталізовано 21 людину, 6 у важкому стані

Обстріл ТРЦ Кременчука: госпіталізовано 21 людину, 6 у важкому стані

Київ • УНН

 • 133074 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Двадцять одну людину госпіталізовано до медичних закладів Кременчука, 6 з них перебувають у важкому стані після ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор”. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.

Деталі

Зокрема, 21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям.

Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука.

Доповнення

Внаслідок ракетного обстрілу рашистами торговельного центру у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 10.

Російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Як інформує ДСНС, станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ “Амстор” складає 10 300 кв. м. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки.

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