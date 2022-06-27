Обстрел ТРЦ Кременчуга: госпитализирован 21 человек, 6 в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Двадцать один человек госпитализирован в медицинские учреждения Кременчуга, 6 из них находятся в тяжелом состоянии после ракетного обстрела торгового центра “Амстор”. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
Детали
В частности, 21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставлена амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям.
Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга.
Дополнение
В результате ракетных обстрелов рашистами торгового центра в Кременчуге количество погибших увеличилось до 10.
Российские оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Как информирует ГСЧС, по состоянию на 19:15 площадь пожара в здании ТЦ “Амстор” составляет 10 300 кв. м. К работам привлечены 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.
Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники.