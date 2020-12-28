МОН: на подготовку "дистанционки" для школ в следующем году выделили 1 млрд грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 56845 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 112451 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 124057 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 302128 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 176235 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 447255 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 333569 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222277 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248275 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257093 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.1м/с
77%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 82996 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 67594 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 37680 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 33321 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 17317 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 67998 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 83388 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 173830 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 302137 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 447261 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 6400 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23723 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32049 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61593 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84498 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

МОН: на подготовку "дистанционки" для школ в следующем году выделили 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 17102 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В бюджете на образование на 2021 год предусмотрен 1 млрд грн на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы. Об этом в интервью "UA: Украинское радио" сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

МОН: на подготовку "дистанционки" для школ в следующем году выделили 1 млрд грн

"В бюджете на следующий год предусмотрено 1 млрд на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы. Кроме того, было принято постановление об обеспечении определенными гаджетами для образовательного процесса. Это касалось прежде всего детей с особыми образовательными проблемами, когда таким детям может даже передаваться гаджет для использование в образовательном процессе", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что в начале карантина были только телеуроки и только статика, а сегодня они вместе со швейцарскими партнерами создали платформу.

"На сегодня загружены 800 уроков с 5 до 9 класса, которые верифицированы и позволяют не только просматривать, а создавать кабинет учителя и кабинет ученика, тестировать ученика по остаткам знаний, которые имеют место после овладения того или иного урока или образовательной программы, сформулировать дополнительные образовательные траектории. Самое главное заключается в том, что Украина неоднородна. Есть сельские территории, где реально не хватает преподавателей. Есть учителя, которые преподают несколько предметов и не всегда они являются профильными специалистами по тому или иному предмету. Эти 800 эталонных уроков могут быть положены любым учителем в основу формировании своей стратегии преподавания предмета и дотягивания содержания этого предмета к эталонному в любом уголке нашей страны и за ее пределами", - добавил министр.

По его словам, это упростит жизнь учителям и являются дополнительными образовательными возможностями для углубления знаний. Кроме того, в МОН предложили ввести электронные дневники и журналы.

"Электронный дневник и электронный журнал - это современные инструменты, которые позволяют избежать бумажного дублирования, сделать полноформатный доступ родителей для оценки образовательной траектории каждого ребенка, позволяют избежать определенных коррупционных составляющих в выставлении оценок или в злоупотреблении определенными вариациями относительно добавления баллов или чего-то другого. Это современный инструмент, который полностью прозрачно освещает образовательную траекторию каждого ребенка и воспроизводит работу учителя с группой и индивидуально с ребенком. Приказы уже подписаны. Весь мир движется к диджитализации", - отметил Шкарлет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шкарлет пояснил "зарплатной операционной разницей" уменьшение в бюджете расходов на образование.

Он отметил, что уже утвержден проект "Новая украинская школа" и стандарт средней школы на 5-9 класс, а сейчас работают над тем, чтобы утвердить типовые рабочие программы по распределению часов между отдельными предметами.

"У нас в приоритете стоит старшая профильная школа, финансирование проекта "Новая украинская школа", который в 2021 году увеличен на 40%. К тому же, есть субвенция "Способная школа для лучших результатов". В прошлом году было 500 млн, а на 2021 год будет миллиард", - объяснил министр.

Напомним, МОН рекомендует школам сделать каникулы в январе.

При этом, около 75% украинцев считают, что весенний карантин имел негативное влияние на успеваемость учащихся.

Также напомним, что во время карантина школам разрешили самим определять структуру и форму обучения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70