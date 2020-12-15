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Локдаун: МОН рекомендує школам зробити канікули у січні

Київ • УНН

 • 64891 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Міністерстві освіти і науки надали рекомендації школам у зв’язку із запровадженням локдауну з 8 по 24 січня і попросили школи належно організувати дистанційне навчання або ж порекомендували оголосити на цей час канікули. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

Локдаун: МОН рекомендує школам зробити канікули у січні

“Через посилення протиепідемічних заходів учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня 2021 року, водночас заклади зможуть оголосити на цей період канікули. Про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки... Так, у цей період учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. Міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання можна організувати за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів “Всеукраїнська школа онлайн”, яку запустили МОН та Мінцифри.

“Водночас Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону „Про повну загальну середню освіту“. Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою. Крім того, згідно з Законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Також нагадаємо, ЮНІСЕФ стурбований появою “втраченого покоління” через коронавірус.

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