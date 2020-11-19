ЮНІСЕФ стурбований появою "втраченого покоління" через коронавірус

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) стурбований можливістю появи “втраченого покоління“ дітей — через ”довгостроковий вплив“ пандемії на їхню освіту, харчування і загальне благополуччя”, — йдеться в повідомленні.

У звіті організація підкреслює, що в разі інфікування вірусом нового типу діти демонструють переважно “легкі симптоми”, а куди більш серйозну загрозу несуть пов’язані з пандемією перебої в роботі ключових служб і стрімко зростаючий рівень бідності.

Додамо, у світі станом на ранок четверга, 19 листопада, COVID-19 захворіло вже 56,1 млн людей, з них одужало 36,1 млн. Кількість померлих зросла до 1,3 мільйона.

Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Так, в Україні на 8:00 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — вперше більш 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.



