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ЮНІСЕФ стурбований появою "втраченого покоління" через коронавірус

ЮНІСЕФ стурбований появою "втраченого покоління" через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вважає, що головну загрозу для дітей несе не сам COVID-19, а перебої в роботі ключових служб і зростаючий рівень бідності. Може з’явитися “втрачене покоління”. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) стурбований можливістю появи “втраченого покоління“ дітей — через ”довгостроковий вплив“ пандемії на їхню освіту, харчування і загальне благополуччя”, — йдеться в повідомленні.

У звіті організація підкреслює, що в разі інфікування вірусом нового типу діти демонструють переважно “легкі симптоми”, а куди більш серйозну загрозу несуть пов’язані з пандемією перебої в роботі ключових служб і стрімко зростаючий рівень бідності.

Додамо, у світі станом на ранок четверга, 19 листопада, COVID-19 захворіло вже 56,1 млн людей, з них одужало 36,1 млн. Кількість померлих зросла до 1,3 мільйона.

Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Так, в Україні на 8:00 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — вперше більш 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.

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