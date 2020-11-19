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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 35408 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 55380 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 68356 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 81785 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111069 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113362 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125642 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156106 просмотра

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ЮНИСЕФ обеспокоен появлением "потерянного поколения" из-за коронавируса

ЮНИСЕФ обеспокоен появлением "потерянного поколения" из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18492 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИИСЕФ) считает, что главную угрозу для детей несет не сам COVID-19, а перебои в работе ключевых служб и растущий уровень бедности. Может появиться "потерянное поколение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного влияния" пандемии на их образование, питание и общее благополучие", - говорится в сообщении.

В отчете организация подчеркивает, что в случае инфицирования вирусом нового типа дети демонстрируют преимущественно "легкие симптомы", а куда более серьезную угрозу несут связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности.

Добавим, в мире по состоянию на утро четверга, 19 ноября, COVID-19 заболело уже 56,1 млн человек, из них выздоровели 36,1 млн. Количество умерших возросло до 1,3 миллиона.

Согласно данным Worldmeter, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать четвёртом - по количеству смертей от COVID-19.

Так, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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