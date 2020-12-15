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Локдаун: МОН рекомендует школам сделать каникулы в январе

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Министерстве образования и науки предоставили рекомендации школам в связи с введением локдауна с 8 по 24 января и попросили школы надлежащим образом организовать дистанционное обучение или порекомендовали объявить в настоящее время каникулы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Локдаун: МОН рекомендует школам сделать каникулы в январе

“Из-за усиления противоэпидемических мероприятий ученикам запрещено посещать школы 8-24 января 2021 года, в тоже время заведения смогут объявить на этот период каникулы. Об этом говорится в письме МОН руководителям местных департаментов образования и науки... Так, в этот период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение можно организовать с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов “Всеукраинская школа онлайн”, которую запустили МОН и Минцифры.

“Вместе с тем Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 Закона „О среднем образовании“. Так, в части 3 указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Часть 4 объясняет, в частности, что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой. Кроме того, согласно Закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней”, — указано в сообщении.

Напомним, правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Также напомним, ЮНИСЕФ обеспокоен появлением “потерянного поколения” из-за коронавируса.

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