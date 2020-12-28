МОН: на підготовку "дистанційки" для шкіл у наступному році виділили 1 млрд грн

"У бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд на формування місць дистанційного навчання для кожної української школи. Окрім того, було прийнято постанову про забезпечення певними гаджетами для освітнього процесу. Це стосувалось насамперед дітей з особливими освітніми проблемами, коли таким дітям може навіть передаватися гаджет для використання в освітньому процесі", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що на початку карантину були лише телеуроки та лише статика, а сьогодні вони разом з швейцарськими партнерами створили платформу.

"На сьогодні завантажено 800 уроків з 5 до 9 класу, які верифіковані і дозволяють не тільки переглядати, а створювати кабінет вчителя і кабінет учня, тестувати учня по залишках знань, які мають місце після опанування того чи іншого уроку чи освітньої програми, сформулювати додаткові освітні траєкторії. Найголовніше полягає у тому, що Україна неоднорідна. Є сільські території, де реально не вистачає викладачів. Є вчителі, які викладають декілька предметів і не завжди вони є профільними фахівцями з того чи іншого предмету. Оці 800 еталонних уроків можуть бути покладені будь-яким вчителем в основу формування своєї стратегії викладання предмету і дотягування змісту цього предмету до еталонного у будь-якому куточку нашої держави і за її межами", - додав міністр.

За його словами, це спростить життя вчителям і є додатковими освітніми можливостями для поглиблення знань. Окрім того, у МОН запропонували ввести електронні щоденники і журнали.

"Електронний щоденник та електронний журнал — це сучасні інструменти, які дозволяють уникнути паперового дублювання, зробити повноформатний доступ батьків для оцінки освітньої траєкторії кожної дитини, дозволяють уникнути певних корупційних складових у виставленні оцінок або у зловживанні певними варіаціями стосовно додання балів або чогось іншого. Це сучасний інструмент, який повністю прозоро висвітлює освітню траєкторію кожної дитини і відтворює роботу вчителя з групою та персонально з дитиною. Накази вже підписані. Весь світ рухається до діджиталізації”, - зазначив Шкарлет.

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Він зазначив, що вже затверджений проект "Нова українська школа” і стандарт середньої школи на 5-9 клас, а зараз працюють над тим, щоб затвердити типові робочі програми щодо розподілу годин між окремими предметами.

"У нас у пріоритеті стоїть старша профільна школа, фінансування проекту "Нової українська школа", який на 2021 рік збільшено на 40%. До того ж, є субвенція "Спроможна школа для кращих результатів". У минулому році було 500 мільйонів, а на 2021 рік буде мільярд", - пояснив міністр.

Нагадаємо, МОН рекомендує школам зробити канікули у січні.

При цьому, близько 75% українців вважають, що весняний карантин негативно вплинув на успішність учнів.

Також нагадаємо, що під час карантину школам дозволили самим визначати структуру і форму навчання.