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Шкарлет пояснив "зарплатною операційною різницею" зменшення у бюджеті видатків на освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Держбюджеті на 2021 рік, який прийняла Верховна Рада у другому читанні, на освіту закладено на 500 млн грн менше, ніж було закладено у бюджеті у першому читанні, однак, у освіти майже нічого не забирали, бо ці кошти є операційною різницею у виплаті зарплат освітянам, оскільки її підвищення перенесли. Про це в інтерв’ю "UA:Українське радіо" сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає УНН.

Шкарлет пояснив "зарплатною операційною різницею" зменшення у бюджеті видатків на освіту

"Бюджет освіти на 2021 рік у першому читанні був найбільший з 2012 року. Ми отримали плюс 50-100% по всіх показниках, статтях і субвенціях. Ті скорочення, які відбулись між першим і другим читанням, залежать виключно не від того, що в нас забрали кошти. А від того, що мінімальна заробітна плата з 1 липня була перенесена на 1 грудня. Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити ці речі, певним чином перерозподілити бюджет і ми за це будемо боротись", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що так з 1 січня буде зростання заробітних плат освітян на 20%, а у порівнянні з 1 квітня 2020-го року, станом на 1 грудня 2021 року, буде в цілому зростання на 30%.

"На сьогодні ми розіслали всім центральним органам виконавчої влади певні кошти, які забезпечують 20% зростання (зарплат - ред.) медиків, які працюють в системі освіти і науки. І з профспілками абсолютно повна співпраця в частині поступового збільшення коштів на оплату праці”, - додав міністр.

Нагадаємо, протягом 2021 року зарплату вчителів підвищуватимуть у два етапи.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді 15 грудня після кількох засідань профільного комітету вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частиною "монобільшості" та із представників інших політсил і позафракційних.

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