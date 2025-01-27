Молдова предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг

Кишинев предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, чтобы поддержать давление в системе. Об этом премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Хочу обратиться к нашим согражданам с Левобережья. Правобережье сегодня окажет вам помощь - 3 млн кубометров газа для того, чтобы поддержать давление в системе, - заявил Речан.

Кроме того, премьер объявил, что Евросоюз предоставит 30 млн євро на закупку природного газа, который будут использовать для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.

Параллельно правительство Молдовы и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи для укрепления энергетической устойчивости всей страны. По сути, Евросоюз снова приходит на помощь Молдове. И это не просто слова. ЕС предоставляет реальную помощь: тепло свет, безопасность для всех нас. Кишинев сделал все возможное, чтобы поставки газа возобновились, и сегодняшнее решение наглядно демонстрирует, что проблемы, созданные не нами, могут быть решены благодаря совместным усилиям, - сообщил Речан.

Дополнение

1 января Украина официально остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему.

Молдова получала российский газ по контракту с "Газпромом", который действует до ноября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставку газа до 5,7 млн кубометров в сутки. В итоге весь российский газ шел в Приднестровье, где его использовали для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС и для бытовых нужд. При этом Правый берег закупал у МолдГРЭС до 70% потребляемой электроэнергии, цена которой была гораздо ниже рыночной.

После прекращения поставки российского газа Кишинев стал закупать электроэнергию на европейских биржах. Как следствие, на Правом берегу взлетели тарифы на электроэнергию, отопление и газ. На Левом берегу ситуация более критическая: там отключили отопление, начали веерные отключения электричества и остановили почти все промышленные предприятия, кроме производящих продовольствие.

Ранее УНН писал, что из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но не получила ответа.

Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа рф из-за окончания транзитного соглашения.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла днями, что Кишинев готов оказать помощь Приднестровью для преодоления энергетического кризиса. Она отметила возможность финансовой помощи, но только после вывода российской армии и замены миротворческой миссии гражданской миссией под защитой ООН или ЕС.

