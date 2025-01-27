Молдова предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг

ukenru
Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
13:45 • 77856 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
12:31 • 84197 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 100376 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 105401 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 105689 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 107081 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 105587 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127061 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202347 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202948 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня

Аномальное тепло в Украине: прогноз погоды на сегодня

27 января, 06:23 • 31383 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 119494 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 91026 просмотра
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

11:32 • 54101 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 48356 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

13:45 • 77856 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 199300 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 300069 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 300928 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 265922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 21324 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

14:07 • 22515 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 48356 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 91026 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 119494 просмотра
Актуальное
Молдова предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг

Молдова предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг

Киев  •  УНН

 • 8204 просмотра

Read in English

Кишинев предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа для поддержания давления в системе. ЕС выделит 30 млн евро на закупку газа для производства электроэнергии в регионе.

Кишинев предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, чтобы поддержать давление в системе. Об этом премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Хочу обратиться к нашим согражданам с Левобережья. Правобережье сегодня окажет вам помощь - 3 млн кубометров газа для того, чтобы поддержать давление в системе,

- заявил Речан.

Кроме того, премьер объявил, что Евросоюз предоставит 30 млн євро  на закупку природного газа, который будут использовать для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.

Параллельно правительство Молдовы и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи для укрепления энергетической устойчивости всей страны. По сути, Евросоюз снова приходит на помощь Молдове. И это не просто слова. ЕС предоставляет реальную помощь: тепло свет, безопасность для всех нас. Кишинев сделал все возможное, чтобы поставки газа возобновились, и сегодняшнее решение наглядно демонстрирует, что проблемы, созданные не нами, могут быть решены благодаря совместным усилиям,

- сообщил Речан.

Дополнение

1 января Украина официально остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему.

Молдова получала российский газ по контракту с "Газпромом", который действует до ноября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставку газа до 5,7 млн кубометров в сутки. В итоге весь российский газ шел в Приднестровье, где его использовали для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС и для бытовых нужд. При этом Правый берег закупал у МолдГРЭС до 70% потребляемой электроэнергии, цена которой была гораздо ниже рыночной.

После прекращения поставки российского газа Кишинев стал закупать электроэнергию на европейских биржах. Как следствие, на Правом берегу взлетели тарифы на электроэнергию, отопление и газ. На Левом берегу ситуация более критическая: там отключили отопление, начали веерные отключения электричества и остановили почти все промышленные предприятия, кроме производящих продовольствие.

Ранее УНН писал, что из-за прекращения поставок российского газа энергетический дефицит в Приднестровье достиг 30%. Молдова предлагала Тирасполю альтернативные варианты закупки газа, но не получила ответа.

Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа рф из-за окончания транзитного соглашения.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла днями, что Кишинев готов оказать помощь Приднестровью для преодоления энергетического кризиса. Она отметила возможность финансовой помощи, но только после вывода российской армии и замены миротворческой миссии гражданской миссией под защитой ООН или ЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
prydnistroviaПриднестровье
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
maiya-sanduМайя Санду
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
moldovaМолдова

Обратиться по вопросам размещения рекламы