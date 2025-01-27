Молдова надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг

Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у системі. Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на прес-конференції, передає УНН з посиланням на NewsMaker.

Хочу звернутися до наших співгромадян із Лівобережжя. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу - 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі, - заявив Речан.

Крім того, прем'єр оголосив, що Євросоюз надасть 30 млн євро на закупівлю природного газу, який використовуватимуть для виробництва електроенергії на Молдовській ГРЕС для Правого берега за «докризовими цінами», а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості всієї країни. По суті, Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові. І це не просто слова. ЄС надає реальну допомогу: тепло, світло, безпеку для всіх нас. Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, які створили не ми, можуть бути вирішені завдяки спільним зусиллям, - повідомив Речан.

Доповнення

1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему.

Молдова отримувала російський газ за контрактом із «Газпромом», який діє до листопада 2026 року. З осені 2022 року «Газпром» обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів на добу. У підсумку весь російський газ ішов у Придністров'я, де його використовували для генерації електроенергії на Молдавській ГРЕС і для побутових потреб. При цьому Правий берег закуповував у МолдГРЕС до 70% споживаної електроенергії, ціна якої була набагато нижчою за ринкову.

Після припинення постачання російського газу Кишинів став закуповувати електроенергію на європейських біржах. Як наслідок, на Правому березі злетіли тарифи на електроенергію, опалення та газ. На Лівому березі ситуація критичніша: там вимкнули опалення, розпочали віялові вимкнення електрики і зупинили майже всі промислові підприємства, окрім тих, що виробляють продовольство.

Раніше УНН писав, що через припинення поставок російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї сягнув 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді.

Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення поставок газу РФ через закінчення транзитної угоди.

Президент Молдови Майя Санду заявляла днями, що Кишинів готовий надати допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи. Вона наголосила на можливості фінансової допомоги, але тільки після виведення російської армії та заміни миротворчої місії цивільною місією під захистом ООН або ЄС.

