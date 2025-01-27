Молдова надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг

ukenru
09:48 • 71361 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 122191 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 120874 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 140410 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 170768 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 218818 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 175884 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151628 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125362 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109886 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 141631 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 140641 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 140966 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 135264 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 118092 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 190683 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189008 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 320561 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 347708 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282026 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 49319 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 78326 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 77415 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 140641 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103091 перегляди
Актуальне
Молдова надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг

Молдова надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг

Київ • УНН

 • 29470 перегляди

Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу для підтримки тиску в системі. ЄС виділить 30 млн євро на закупівлю газу для виробництва електроенергії в регіоні.

Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у системі. Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на прес-конференції, передає УНН з посиланням на NewsMaker.

Хочу звернутися до наших співгромадян із Лівобережжя. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу - 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі,

- заявив Речан.

Крім того, прем'єр оголосив, що Євросоюз надасть 30 млн євро  на закупівлю природного газу, який використовуватимуть для виробництва електроенергії на Молдовській ГРЕС для Правого берега за «докризовими цінами», а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості всієї країни. По суті, Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові. І це не просто слова. ЄС надає реальну допомогу: тепло, світло, безпеку для всіх нас. Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, які створили не ми, можуть бути вирішені завдяки спільним зусиллям,

- повідомив Речан.

Доповнення

1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему.

Молдова отримувала російський газ за контрактом із «Газпромом», який діє до листопада 2026 року. З осені 2022 року «Газпром» обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів на добу. У підсумку весь російський газ ішов у Придністров'я, де його використовували для генерації електроенергії на Молдавській ГРЕС і для побутових потреб. При цьому Правий берег закуповував у МолдГРЕС до 70% споживаної електроенергії, ціна якої була набагато нижчою за ринкову.

Після припинення постачання російського газу Кишинів став закуповувати електроенергію на європейських біржах. Як наслідок, на Правому березі злетіли тарифи на електроенергію, опалення та газ. На Лівому березі ситуація критичніша: там вимкнули опалення, розпочали віялові вимкнення електрики і зупинили майже всі промислові підприємства, окрім тих, що виробляють продовольство.

Раніше УНН писав, що через припинення поставок російського газу енергетичний дефіцит у Придністров'ї сягнув 30%. Молдова пропонувала Тирасполю альтернативні варіанти закупівлі газу, але не отримала відповіді.

Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення поставок газу РФ через закінчення транзитної угоди.

Президент Молдови Майя Санду заявляла днями, що Кишинів готовий надати допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи. Вона наголосила на можливості фінансової допомоги, але тільки після виведення російської армії та заміни миротворчої місії цивільною місією під захистом ООН або ЄС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
prydnistroviaПридністров'я
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
maiia-sanduМайя Санду
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова

Звернутися з питань розміщення реклами