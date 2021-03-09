МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси и ввел ряд санкций: Минск отреагировал
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси считает “необоснованным” решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании избрания президентом НОК Виктора Лукашенко и членом исполкома комитета Дмитрия Баскова, видя в нем политическую подоплеку. Об этом говорится в заявлении НОК Беларуси, распространенном во вторник, пишет УНН.
Детали
“Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип „спорта вне политики“. Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике „двойных стандартов“, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене”, — отмечается в заявлении.
При этом в тексте указанно, что: “Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и принял к сведению постановление Исполкома МОК от 8 марта текущего года. В то же время мы неоднократно заявляли о соблюдении Олимпийской хартии, олимпийских идеалов и ценностей, следуя им с момента своего создания. Это подтверждает, в том числе, проведенная совместно с Международным олимпийским комитетом и отмеченная в его решении конструктивная работа по изменению Устава нашей организации в соответствии со стандартами надлежащего управления и рекомендациями МОК”.
Контекст
Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.
МОК решил приостановить все обсуждения о проведении всех возможных мероприятий с участием МОК на территории Беларуси, а также приостановить все финансовые выплаты, предназначенные НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм. МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитации на Олимпийские игры высокопоставленным госслужащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.
26 февраля Виктор Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Беларуси.
В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.