МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси и ввел ряд санкций: Минск отреагировал

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56844 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77894 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111208 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146659 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196530 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193888 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280356 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328943 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: усиление санкций против россии заставит путина столкнуться с внутренними проблемами

Зеленский: усиление санкций против россии заставит путина столкнуться с внутренними проблемами

3 марта, 18:10 • 17945 просмотра
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

3 марта, 18:33 • 16988 просмотра
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 16421 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 24562 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 41981 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328939 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282107 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437148 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403040 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107992 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187047 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215180 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195058 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280354 просмотра
Актуальное
МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси и ввел ряд санкций: Минск отреагировал

МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси и ввел ряд санкций: Минск отреагировал

Киев  •  УНН

 • 20815 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси считает “необоснованным” решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании избрания президентом НОК Виктора Лукашенко и членом исполкома комитета Дмитрия Баскова, видя в нем политическую подоплеку. Об этом говорится в заявлении НОК Беларуси, распространенном во вторник, пишет УНН.

Детали

“Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип „спорта вне политики“. Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике „двойных стандартов“, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене”, — отмечается в заявлении.

При этом в тексте указанно, что: “Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и принял к сведению постановление Исполкома МОК от 8 марта текущего года. В то же время мы неоднократно заявляли о соблюдении Олимпийской хартии, олимпийских идеалов и ценностей, следуя им с момента своего создания. Это подтверждает, в том числе, проведенная совместно с Международным олимпийским комитетом и отмеченная в его решении конструктивная работа по изменению Устава нашей организации в соответствии со стандартами надлежащего управления и рекомендациями МОК”.

Контекст

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

МОК решил приостановить все обсуждения о проведении всех возможных мероприятий с участием МОК на территории Беларуси, а также приостановить все финансовые выплаты, предназначенные НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм. МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитации на Олимпийские игры высокопоставленным госслужащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Беларуси.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы