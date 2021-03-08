Міжнародний олімпійський комітет не визнав сина Лукашенка главою НОК Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет не визнав Віктора Лукашенко новим президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК, передає УНН.
Деталі
У МОК зазначили, що Олімпійський комітет Білорусі не зміг повністю виконати вимоги, висунуті раніше: НОК не зміг повністю “забезпечити захист прав спортсменів”, а також “захистити їх від дискримінації або тиску”.
У МОК також додали, що зв’язок з Олімпійським комітетом буде підтримуватися через генерального секретаря організації, зараз цей пост займає Поліна Головіна, раніше вона керувала Федерацією вітрильного спорту Білорусі. МОК вирішив призупинити всі обговорення про проведення всіх можливих заходів за участю МОК на території Білорусі, а також призупинити всі фінансові виплати, призначені НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних зі стипендіями спортсменів і підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.
МОК не буде запрошувати і надавати акредитації на Олімпійські ігри високопоставленим держслужбовцям Білорусі для участі в Олімпійських іграх.
Контекст
На посту глави НОК Віктор Лукашенко змінив свого батька. Олександр Лукашенко очолював організацію з травня 1997 року. Віктор Лукашенко став третім президентом НОК Білорусі в історії. З моменту заснування організації в 1991 році нею керував Володимир Риженков.
Віктору Лукашенко 45 років. З 2005 року він обіймає посаду помічника президента Білорусі з національної безпеки, з 2007-го є членом Ради безпеки країни. У 2019 його обрали першим віцепрезидентом НОК.
26 лютого Віктор Лукашенко був обраний Олімпійським зборами на пост президента НОК Білорусі.
У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Олександру і Віктору Лукашенко відвідувати заходи МОК, в тому числі Олімпійські ігри. Таке рішення було прийнято через переслідування білоруських спортсменів з політичних мотивів.